Suspeito usa casa da namorada como “boca de fumo”

A Força Tática fechou duas bocas e apreendeu R$31 mil do tráfico ilícito de drogas, na noite de segunda-feira (01), no bairro 13 de setembro. Três pessoas foram presas, um dos suspeitos, usava tornozeleira eletrônica e seria o fornecedor de entorpecentes na região.

Os policiais realizavam patrulhamento tático na Rua Rondonópolis, quando visualizaram um suspeito em frente a uma residência, ao perceber a polícia, o homem dispensou uma sacola contendo quatro porções de maconha, ele foi preso.

Ao adentrar no imóvel, os policiais perceberam outro suspeito tentando pular o muro dos fundos da casa, ele foi capturado pela Força Tática. Durante a prisão, o suspeito disse que utilizava a casa da namorada para vender drogas e confessou que seu padrasto, que faz uso de tornozeleira eletrônica, saiu recentemente do presídio e mantém uma boca de fumo no mesmo bairro. O padrasto seria o fornecedor de drogas de uma organização criminosa em Várzea Grande.

Diante das denúncias, a PM deslocou até o endereço da outra boca de fumo e identificou o padrasto do suspeito em um terreno baldio com uma vasilha plástica em mãos. O homem tentou fugir ao perceber a viatura policial, mas foi pego com porção grande de maconha. Na boca de fumo, os policiais apreenderam R $31 mil e aparelhos celulares. O suspeito não comprovou a origem do dinheiro e ainda tentou subornar os policiais militares, oferecendo o dinheiro para não ser preso.

Os três suspeitos foram presos, a droga e o dinheiro foram entregues à delegacia. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque – denúncia 0800.65.39.39. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes.