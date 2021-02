Tartarugas salvas do frio extremo no Texas voltam ao oceano

Milhares de tartarugas resgatadas do frio intenso do Texas já voltaram ao oceano. Na semana passada, voluntários levaram mais de 4 mil animais a um centro de convenções no estado para que os bichinhos pudessem ser reaquecidos e cuidados.

O Texas enfrenta o inverno mais rigoroso dos últimos anos, com milhares de pessoas sem energia elétrica e temperaturas abaixo de zero. Na praia de South Padre Island, onde os animais aparecem durante o inverno, o número de tartarugas surpreendeu neste ano.

A ONG Sea Turtle Inc. cuidou dos animais depois que eles foram levados ao centro de convenções e postou nas redes sociais como estavam os cuidados com as tartarugas. Na segunda-feira (22), eles compartilharam que conseguiram devolver mais de 2,2 mil animais ao oceano, no Golfo do México.

“Nós ainda temos muito trabalho a fazer, mas estamos renovados com paixão ao ver as primeiras tartarugas nadando no mar”, disseram.