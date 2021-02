Taxa de ocupação de UTIs públicas diminui em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis orienta a população a manter as regras de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus como o uso de máscara, medidas de higiene e não realização de aglomerações. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, referentes à última semana, a cidade registrou aumento no número de casos diários de covid-19, porém a alta não refletiu no crescimento de pacientes em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que até a quinta-feira (4), estava com 70% na taxa de ocupação.

Mesmo que o aumento de casos diários não tenha refletido diretamente na ocupação de leitos de UTI e no número de mortos, que também não tiveram elevação, é necessário que a atenção da população continue. No último boletim covid-19 de quinta-feira (4), 706 pessoas estavam em tratamento para covid-19.

De acordo com boletim divulgado na quinta-feira, Rondonópolis tinha um total de 18.320 casos confirmados desde o início da pandemia. Entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4), foram registrados 158 novos casos da doença na cidade. Já, entre a terça-feira (2) e quarta-feira (3), Rondonópolis teve 160 novos casos de covid-19 confirmados e da segunda-feira (1º) a terça-feira (2), o número de novos casos foi de 120. Enquanto na semana anterior, a média de novos casos diários esteve abaixo de 100, nesta semana, os registros diários mantiveram-se acima de 130.

Desde o início da pandemia, Rondonópolis registrou um total de 17.138 pessoas recuperadas do covid-19 com 476 óbitos. Nesta semana, até quinta (4), oito pessoas perderam a vida por complicações da doença. Entre a quarta-feira (3) e quinta-feira (4), foram confirmados duas mortes por Covid-19.

Rondonópolis conta atualmente com 30 leitos públicos de UTIs exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19. São 10 leitos no Hospital Regional e outros 20 na Santa Casa de Misericórdia. Esses leitos de UTI recebem pacientes da cidade e também de outros municípios da região sul de Mato Grosso. A cidade conta ainda com 10 leitos semi-intensivos de UTI na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme boletim de quinta-feira (4), 21 pacientes estavam internados em leitos públicos de UTIs em Rondonópolis. Destes, 7 estavam no Hospital Regional e 14 na Santa Casa. Estavam disponíveis, 3 leitos de UTIs no Hospital Regional e 6 na Santa Casa. Também estavam disponíveis todos os 10 leitos semi-intensivos de UTI na UPA.