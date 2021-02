Técnico promete União forte e ofensivo para a temporada 2021

O técnico da esquipe do União Esporte Clube, Júlio César Nunes, promete uma equipe ao mesmo tempo forte na defesa e ofensiva no ataque para a temporada deste ano, em que o clube participará de diversas competições. Em sua segunda passagem pelo comando do elenco da equipe de futebol que representa a cidade de Rondonópolis nas competições, ele conta que tem em mãos um elenco jovem e veloz, que terá como ponto forte o coletivo.

Com 18 anos de experiência como auxiliar técnico e treinador de futebol, o gaúcho Júlio César Nunes está em sua segunda passagem pelo União e conta que tem boas recordações da sua primeira passagem pelo comando do clube. “Eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pela torcida e pela cidade de Rondonópolis, que me acolheram muito bem em 2020 e conseguimos fazer um trabalho muito bom naquele momento, um Campeonato Mato-grossense muito sólido, onde nós terminamos a primeira fase de forma invicta e fizemos um jogo de igual para igual com o Atlético goianiense na Copa do Brasil”, conta Júlio César Nunes, que teve que deixar a equipe com o início das restrições devido à pandemia da Covid-19, mas retorna agora para comandar a equipe novamente.

Com um plantel já contratado e com mais de um mês de tempo para uma pré-temporada de preparação para as competições, o técnico afirma que a torcida pode esperar um União competitivo e com o coletivo como sua principal marca. “A nossa ideia é uma equipe mais ofensiva, por isso trouxemos jogadores mais leves, mais para frente, até mesmo jogadores de lateral, volantes, meias, vão ter esse ímpeto de atacar. A gente quer um time ofensivo, que jogue na vertical, buscando o gol. Estamos estimulando nos treinamentos isso”, antecipou.

Antes de iniciar as competições oficiais, o que acontecerá no próximo dia 28, contra a Luverdense, pelo Campeonato Estadual, mas antes estão marcados jogos amistosos contra o Cuiabá e com a equipe do Ação.

Assista abaixo a íntegra da entrevista com o treinador do União.