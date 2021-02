Tempestades de neve atrasam vacinação em todo os EUA

Os Estados Unidos estão com um atraso no envio de seis milhões de doses de vacinas contra covid-19 por causa das tempestades de inverno e dos blecautes causados pelas baixas temperaturas registradas nos últimos dias, disseram autoridades da Casa Branca em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), acrescentando que o governo federal espera compensá-lo até a próxima semana.

Todos os 50 Estados foram impactados, disse Andy Slavitt, conselheiro sênior da equipe de reação à Covid-19 da Casa Branca. Segundo ele, os atrasos se deveram a fechamentos de estradas, funcionários de empresas de remessas impossibilitados de trabalhar e blecautes em certas localidades.

Os Estados deveriam se preparar para lidar com as doses já esperadas, além das vacinas em atraso, disse Slavitt. Os EUA estão intensificando as remessas de vacinas.

Slavitt disse que a fábrica de embalagens que está trabalhando na vacina da Moderna Inc está sendo reativada “agora mesmo” graças à liberação de estradas. A empresa pretende mandar as vacinas por avião até a noite de domingo para que sejam entregues na semana que vem, acrescentou ele.

No início desta semana, a Moderna disse que poderia haver alguns atrasos de curto prazo na entrega de vacinas, mas que acreditava que o problema seria resolvido logo.

O dr. Anthony Fauci, líder da reação a doenças infecciosas dos EUA, disse que um teste da vacina Pfizer Inc/BioNtech SE em crianças de menos de 12 anos começará em abril e que os resultados devem sair um ano depois. Na quinta-feira, as duas empresas disseram que começaram um estudo internacional para avaliar a segurança e a eficácia de sua vacina contra Covid-19 em gestantes saudáveis.