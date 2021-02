Tornozelado é morto à tiros em plena luz do dia em Primavera

Mais uma pessoa é morta à tiros nesse sábado (6), na cidade de Primavera do Leste. Esse é o segundo homicídio registrado na cidade somente hoje e dessa vez o crime aconteceu no bairro Padre Onesto Costa.

De acordo com informações apuradas no local do crime, a vítima, identificado pelo primeiro nome de Douglas e pela alcunha de Maconha, seguia por uma rua do bairro Padre Onesto Costa quando um veículo GM Celta de cor preta se aproximou do mesmo e disparou várias vezes contra ele, que foi atingido pelos disparos e morreu no local.

O crime aconteceu por volta de 10h30 e a vítima era egresso do sistema prisional e usava uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi alvejado pelos disparos. Ele faria parte de um projeto de ressocialização chamado Segunda Chance e ainda não se sabe quem foi o autor dos disparos e a motivação do crime.