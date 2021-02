União acerta a contratação do atacante Ronny, ex- Palmeiras e Botafogo

O setor ofensivo do Colorado ganhou mais um reforço nesta segunda-feira (22). O União acertou a contratação do atacante Ronny, que estava no Atlético Catarinense (SC), onde marcou 8 gols em 2020.

O jogador de 29 anos chega à Rondonópolis nesta quarta-feira, (24), e se junta ao elenco do Colorado na última semana de preparação antes da estreia no Estadual.

“É uma satisfação imensa retornar ao futebol Mato-grossense e vestir a camisa do União, quero fazer gols e trabalhar muito. Vou me dedicar e estar focado, pois temos um ano importante no clube, cheio de competições”, afirmou Ronny.

Sobre o atleta:⠀

⠀

Nome: Ronieri da Silva Pinto

Idade: 29 Anos

Natural: Cuiabá-MT

Posição: Atacante

⠀⠀

Clubes na carreira: Criciúma (SC), Figueirense (SC), Palmeiras (SP), Botafogo (RJ), Náutico (PE), Cuiabá (MT), Marcílio Dias (SC), Confiança (SE), Remo (PA), Itumbiara (GO), Guarani (SC), Curitibanos (SC) e Atlético Catarinense (SC).