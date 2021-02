União desperdiça chances e empata sem gols em estreia contra Luverdense

Jogando em casa na estreia do Campeonato Mato-grossense 2021, o União empatou sem gols com o Luverdense no Estádio Luthero Lopes, neste sábado (27).

Mesmo com um jogador a mais em boa parte do jogo, o colorado foi bastante ofensivo no 2° tempo, pressionou, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Na próxima rodada que acontece na sexta-feira (05/03), o União visita Várzea Grande (MT) no Estádio Dito Souza, diante do Operário-VG. A partida acontece às 19h.

Já o Luverdense recebe o Nova Mutum, no sábado (06/03), às 17h, no Passo das Emas.