União estreia no Estadual no sábado contra o Luverdense no Luthero

A equipe do União Esporte Clube estreia no Campeonato Mato-grossense de 2021 no próximo sábado (27) diante da equipe do Luverdense. O confronto será no estádio Luthero Lopes, às 17 horas, sem a presença do público, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Com cerca de 45 dias de treinos e tendo realizado alguns amistosos para testar a distribuição da equipe em campo, o treinador da equipe avalia que o União está pronto e tem todas as condições de vencer a forte equipe adversária. “A expectativa é muito boa. Estrear contra o Luverdense, a gente sabe que é um jogo difícil. O Luverdense também teve um tempo muito bom de preparação, já fizeram um jogo na Copa Verde, fizeram alguns amistosos, porém nós também vimos de um bom período de pré-temporada, onde nós conseguimos preparar nossos jogadores tanto no aspecto físico, aspecto tático e mental”, afirmou Júlio César Nunes, técnico do União.

Ele completa que além de um bom período de treinos físicos e com bola, a equipe do União, renovada para a temporada de 2021, também realizou amistosos, inclusive com equipes fortes como a do Cuiabá, que serviram para observar melhor o desempenho de cada atleta e para fazer alguns ajustes na equipe. “Nós temos um início de campeonato difícil, com boas equipes, como Luverdense e Operário. Então, estamos muito concentrados, respeitando o adversário, mas confiando no nosso grupo”, disse o treinador.

Com relação às características da equipe que comanda, Júlio César Nunes mais uma vez ressalta que será um time aguerrido e competitivo. “A torcida pode esperar uma equipe muito aguerrida e muito competitiva. Essa é a característica das nossas equipes que trabalhamos e aqui, no ano passado, não foi diferente, e esse ano também vai ser. Estamos trabalhando muito nisso nos treinamentos: uma equipe com transições rápidas, com uma competitividade alta, marcando forte, todos se doando, desde o zagueiro até o atacante. Então, a expectativa é fazer um bom campeonato, ser uma equipe que honra a camisa do União, deixando o seu melhor dentro de campo do início ao fim dos jogos”, concluiu.