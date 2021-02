Vanderlei Luxemburgo deve ser demitido se o Vasco não conseguir 12 gols de diferença

Vanderlei Luxemburgo não continuará no Vasco. O treinador deixa o comando do Vasco após o jogo desta quinta-feira (25), contra o Goiás, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, para seguir na elite do futebol nacional, a equipe precisa vencer o Goiás e tirar uma diferença de 12 gols de saldo para o Fortaleza.

A segunda passagem de Luxa pela Colina terá, então, os 12 jogos aos quais foi inicialmente projetada. Nos 11 até aqui, duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Pior aproveitamento entre os treinadores da equipe na temporada.

O iminente rebaixamento do Vasco vai se dando, na reta final, com as mãos do treinador de 68 anos. Um final bem diferente da temporada 2019, quando a reação, com mais tempo, foi bem sucedida e Luxa só não ficou porque não houve acordo com a então diretoria, comandada por Alexandre Campello.