Vereador Adonias faz indicação solicitando estudo para melhorar a mobilidade urbana

O vereador Adonias Fernandes (MDB) protocolou nesta segunda-feira (8) uma indicação solicitando um estudo de viabilidade técnica para construções de trincheiras e viadutos com o intuito de destravar o trânsito em vários entroncamentos de vias de acesso em Rondonópolis – MT.

O documento foi enviado ao prefeito José Carlos do Pátio com cópia para Secretária Municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado e a secretária Municipal de Trânsito, Mara Gleibe.

De acordo com o vereador é preciso um planejamento para mobilidade urbana e as construções dessas trincheiras e/ou viadutos trará mais segurança no trânsito, reduzirá o número de acidentes, além de ser fundamental para os usuários de transporte coletivo, ciclistas e pedestres.

“A ideia é destravar as principais vias com fluxo intenso de veículos nos horários de picos que causam muitos transtornos para os motoristas”, explicou o vereador Adonias.

A indicação do vereador é para atender a Avenida Presidente Médice com a Rua Ary Coelho; Rua Fernando Correa da Costa com Avenida Lions Internacional, Rua Dom Pedro II com Avenida do Estudantes; Avenida dos Estudantes com o Anel Viário, entre outros locais.