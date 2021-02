Vereador propõe criação de estrutura para tratar sequelas da Covid-19

O vereador Jonas Rodrigues (SD) quer a criação de uma estrutura para tratar das sequelas deixadas pela Covid-19 em pessoas que já tiveram a doença. A proposta é que seja viabilizado um centro médico voltado para a reabilitação dessas pessoas, que muitas das vezes vencem a doença, mas ficam com inúmeras sequelas, como fraqueza, falta de ar e outras, necessitando de fisioterapia e outras intervenções de profissionais de saúde para retornarem suas atividades normais.

Para encaminhar a sua ideia, o vereador já entregou nessa semana um esboço de projeto para a prefeitura, que é quem deve propor a criação de estruturas que gerem custos ao erário público, para que seja analisado pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD) possa analisá-lo, fazer as alterações que fizer necessárias e enviá-lo para a Câmara.

“Estou confiante na sensibilidade do prefeito em acatar nossa proposta, já que ela pode evitar que uma grande parcela de pacientes lote as unidades de saúde e hospitais com problemas oriundos do contágio do novo coronavírus”, contou o parlamentar.

Segundo Jonas Rodrigues, que teve a doença recentemente, grande parte das pessoas que se recupera da Covid-19 continuam tendo problemas respiratórios, perdem massa muscular e precisam de fisioterapia para vencerem essas e outras sequelas deixadas pela doença. “Esses sintomas posteriores à doença devem ter cuidados especiais para que a pessoa não evolua ao desenvolvimento de outras doenças”, concluiu.