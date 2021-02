Vereador quer debater formas de prevenção ao suicídio

O vereador Denilson Sodré, o Dico (SD), quer ouvir profissionais da saúde e representantes do poder público a respeito das políticas públicas de atendimento e acompanhamento das pessoas que tentam o suicídio em Rondonópolis-MT. O objetivo do parlamentar é ouvir demandas e sugestões para que sejam tomadas medidas que levem assistência médica e psicológica para essas pessoas.

De acordo com o parlamentar, a ideia de provocar a discussão surgiu após ele ouvir um médico a respeito da necessidade de uma atenção maior com as pessoas que tentam o suicídio. “Ele estava me mostrando a importância de se fazer um projeto e a (Departamento de) Saúde Mental ter um olhar especial. Hoje em dia, segundo ele estava me explicando, o valor de uma pessoa que tenta o suicídio em nosso Município é muito cara, e tem pessoas que tentam o suicídio por várias vezes”, apontou.

No entendimento do vereador, a pessoa que recebe um atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após tentar o suicídio, ou mesmo do Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, muitas das vezes é dispensada para ir para casa, sem que haja um acompanhamento profissional posterior.

Assista abaixo o vídeo com a íntegra da entrevista do vereador Dico: