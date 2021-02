Vereador quer debater o suicídio e formas de prevenção

O vereador Denilson Sodré, o Dico (SD), quer ouvir profissionais da saúde e representantes do poder público a respeito das políticas públicas de atendimento e acompanhamento das pessoas que tentam o suicídio em Rondonópolis. O objetivo do parlamentar é ouvir demandas e sugestões para que sejam tomadas medidas que levem assistência médica e psicológica para essas pessoas, como forma de evitar que estas atentem contra a própria vida.

De acordo com o parlamentar, a ideia de provocar a discussão surgiu após ele ouvir um médico a respeito da necessidade de uma atenção maior com as pessoas que tentam o suicídio, que muitas das vezes carecem de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. “Ele estava me mostrando a importância de se fazer um projeto e a (Departamento de) Saúde Mental ter um olhar especial, ter uma gestão melhor. Hoje em dia, segundo ele estava me explicando, o valor de uma pessoa que tenta o suicídio em nosso Município é muito cara, e tem pessoas que tentam o suicídio por várias vezes. Nós estamos vendo casos aí todos os dias, estamos ouvindo falar de pessoas que tentaram o suicídio”, apontou.

No entendimento do vereador, a pessoa que recebe um atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após tentar o suicídio, ou mesmo do Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, muitas das vezes é dispensada para ir para casa, sem que seja estabelecido algum tipo de vínculo que leve esse paciente a receber um acompanhamento profissional que evite que a pessoa tente outro suicídio futuramente. “O melhor tratamento é o precoce, quando você sente alguma coisa, já corre atrás e você recebe um tratamento é acompanhado”, continuou Dico.

Para ouvir as demandas e sugestões, o vereador pretende, junto com a Comissão de Saúde do Legislativo, convocar o secretário de Saúde, a encarregada do Departamento de Saúde Mental, o encarregado do Samu e outros profissionais da área, para dentro da realidade já existente na saúde pública local, sem aumentar despesas do executivo, encontrar formas de prestar uma assistência à essas pessoas que já tentaram ou poderão tentar o suicídio e convencerem estas a deixarem de lado a ideia de tirar a própria vida.

Essa reunião ainda deve ser agendada, mas provavelmente acontecerá na semana que vem.

Assista abaixo o vídeo com a íntegra da entrevista do vereador Dico.