Vereadora cobra vacinação de coveiros contra a Covid-19

A vereadora Marildes Ferreira (PSB) está preocupada com o risco que os coveiros correm de se contaminar com o novo coronavírus. Para evitar a situação, a parlamentar, que já foi secretária de Saúde de Rondonópolis, cobra que estes trabalhadores sejam incluídos na lista de prioridades da vacinação, junto com os profissionais que atuam na linha de frente do combate a Covid-19.

Para ela, esses trabalhadores estão constantemente expostos ao risco de se contaminarem, já que são eles os responsáveis por sepultar as pessoas que morrem em decorrência da doença. “Se a gente analisar, a vacina para os profissionais que estão na linha de frente da Saúde, eles foram e estão sendo vacinados. Mas nós temos que pensar que existem profissionais, como os coveiros, que não lidam com a vida, mas eles lidam com o corpo em óbito, que eles precisam sepultar. Eles também são da linha de frente da Covid”, explicou.

Ela lembrou que desde que assumiu o seu mandato tem lutado por isso e que já teve seu pleito atendido em parte. “O secretário de Saúde já me informou que depois do nosso pedido, do nosso requerimento, (os coveiros) de dois cemitérios da cidade já foram vacinados e falta um número bem pequeno de coveiros para serem vacinados”, comemorou.

Ela completa o raciocínio dizendo que essas pessoas correm o risco de serem contaminados no momento em que sepultam os corpos das vítimas da Covid-19, o que justificaria a necessidade e a urgência da imunização desses trabalhadores.