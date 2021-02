Vice-prefeito e vereadores visitam terminal de cargas de Rondonópolis

Uma comitiva liderada pelo vice-prefeito Aylon Arruda reuniu diversos vereadores na manhã dessa terça-feira (09) em uma visita no terminal de cargas de Rondonópolis instalado às margens da rodovia BR-163. O grupo formado por vereadores e representantes da Prefeitura começou a visita pela empresa Rumo Logística que administra a ferrovia e faz o transporte ferroviário a partir de Rondonópolis até chegar no porto de Santos, em São Paulo.

A agenda de compromisso nas empresas que operam no terminal foi organizada pelo vice-prefeito e a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Eles foram recebidos na Rumo pelo gerente de relações institucionais, Vinícius Correia e pelo gerente de terminais, Douglas Cunha que fizeram uma apresentação sobre as operações feitas pela empresa no município, sede do maior terminal de cargas da América Latina.

Assim como a grandiosidade das instalações da empresa em Rondonópolis, os números também impressionam. A operação da empresa na cidade representa 30% da participação no PIB municipal. Foi pelos trilhos da Rumo que 40% da produção de grãos para exportação chegaram até o porto de Santos.

Os vereadores tiveram a oportunidade de conhecer de perto como funciona o carreamento com grãos nos vagões da Rumo. De lá a comitiva seguiu para a Brado Logística que atua fortemente em transporte por contêineres onde conheceu sua planta de operações. A visita encerrou na Raízen detentora de um terminal de distribuição de combustíveis.