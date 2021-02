Vigilância intensifica fiscalização em estabelecimentos comerciais

Fiscais da Vigilância Sanitária (Visa) intensificaram ações de controle contra a covid-19 e estiveram neste fim de semana em diversos estabelecimentos comerciais, principalmente bares, restaurantes e casas noturnas. A atividade que teve cunho orientativo serviu para que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possa mapear quais os pontos da cidade que registram maior aglomeração.

O responsável pelo Departamento de Saúde Coletiva do município, que coordena também os trabalhos da Visa, Paulo Padin, comenta que a atenção maior da fiscalização esteve voltada para pontos de aglomeração e também em relação ao distanciamento entre mesas.

As ações do fim de semana, que aconteceram no período noturno, tiveram principalmente cunho orientativo, visto que muitos estabelecimentos estão cumprindo com as exigências do decreto municipal que prevê medidas de contenção do novo coronavírus. Mesmo assim, não fica descartada a possibilidade dos fiscais lavrarem notificações e até multas caso necessário.

Padin lembra que a partir desse trabalho está sendo possível fazer um levantamento dos principais pontos de aglomeração e acúmulo de pessoas. Dessa forma é possível atuar de maneira mais assertiva e com isso assegurar com que as pessoas possam receber os serviços – bares e restaurantes – com menor risco de contágio da doença.

Dos estabelecimentos comerciais que receberam a visita dos fiscais no período da manhã, Padin comenta que já encontrou locais com funcionários sem máscara e ausência de álcool para higienização. A intensificação da fiscalização e a cobrança das medidas de prevenção, segundo Paulo Padin, são necessárias para que não seja preciso determinar o fechamento do comércio em geral.