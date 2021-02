Outra vítima de estupro do acusado de ter matado mulher a pauladas relata o que sofreu

Uma senhora de 43 anos realizou uma denúncia de estupro na noite desta quinta-feira (18), contra o acusado de ter matado a pauladas uma mulher no começo do mês em Rondonópolis –MT.

Após a repercussão, do crime que chocou a cidade no qual uma mulher mãe de seis filhos foi estuprada e morta cruelmente no Parque Universitário, uma outra vítima de estupro do mesmo criminoso contou detalhes a Polícia.

De acordo com relatos da moradora do bairro Ana Carla II, no dia 05/09//2014 ela estava indo para o trabalho por cerca das 05h da manhã e por estar em uma subida desceu da bicicleta e continuou o percurso a pé.

Em determinado momento ele por trás a rendeu e a levou para o mato e com agressividade e ameaças de morte consumiu o estupro.

A vítima tentou reagir para fugir do estuprador, porém o criminoso a segurava, ela conseguiu se livrar somente quando uma colega de trabalho passava pelo local e viu a sua bicicleta caída ao chão e se aproximando fez com que o indivíduo fugisse do local.

Ela compareceu na delegacia, relatou tudo o que tinha acontecido e a Polícia capturou o sujeito que foi reconhecido e em seguida preso.

A vítima informou que decidiu trazer esse doloroso assunto à público para que outras mulheres não passem o que ela passou e também não venha a morrer como o caso recém acontecido na cidade, da mulher que foi estuprada e morta a pauladas.