‘Vou ser o pai mais babão do planeta’, admite Whindersson

Whindersson Nunes segue emocionado com a notícia de que será papai. O humorista compartilhou em suas redes sociais algumas reflexões que está tendo sobre paternidade e contou que está animado para vivenciar a nova fase.

“Estou aqui pensando no neném. Maria toda protetora. Que pareça com ela, com fé em Deus, porque se parecer com ela vai me dar um pouquinho de trabalho, ficar de olho nos garotinhos. Mas se parecer comigo, não vou precisar fazer esse trabalho. Pessoal vai ficar: ‘Beijei ela, mas parecia que estava beijando o Whindersson”, brincou.

Ele afirmou que quer estar presente na criação da criança, que ainda não teve o sexo revelado. “Vou estar sempre meio a meio na educação. Vai nascer com dinheiro e ter as coisas? Vai, mas também vai fazer como seria se não tivesse. Se for menino, só penso em botar ele pra trabalhar”, disse aos risos.

“Se for menina, automaticamente minha cabeça quer fazer um reininho, uma princesa, em um reino… que ela possa fazer tudo que ela quer e bem entende, mas que fosse uma coisa assim: ‘Qual é o seu desejo hoje?'”, confessou.

Em seguida, o comediante admitiu que será um pai muito babão e que está animado com a chegada do primogênito. “Sou mais babão que tem. Vou ser o pai mais babão que tem no planeta. Eu já fico de saudade da barriga quando saio de casa. É tão bom ficar pertinho assim da barriga. Eu fico morrendo de saudade, eu fico morrendo de saudade. O que é isso?!”

Por fim, Whindersson se declarou à namorada. “E a Maria, tu é doido. Meu Deus do céu, morto de apaixonado, não sei o que é não! Parece um negócio, uma áurea ao redor. Não sei se é a barriga, o cheiro, mas meu Deus do céu, como é que pode?! Eu dormir e acordar morto de apaixonado”, finalizou.