Wellington comemora 30 anos de vida pública

O senador Wellington Fagundes (PL) está comemorando 30 anos de mandatos ininterruptos no Congresso Nacional. Feliz da vida, ele usou suas redes sociais para mostrar sua satisfação com a marca histórica, tendo sido um dos poucos políticos de sua geração a se manterem ativos e em alta no cenário nacional.

“Nessas três décadas, aprendi muito e acredito ter contribuído com minha dedicação, trabalho e compromisso com a democracia e a vontade popular, para fazer do Brasil um país melhor e um Mato Grosso ainda mais desenvolvido, justo e de oportunidades para todos”, escreveu Fagundes nessa segunda-feira (1º).

E para aumentar ainda mais a felicidade do senador rondonopolitano, ele conseguiu ajudar a eleger o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é seu amigo pessoal e vice-líder do Bloco Vanguarda, do qual Wellington é o líder. Agora, é esperar que essa proximidade resulte em benefícios para Mato Grosso.