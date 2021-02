Wellington diz que deve disputar o Senado novamente

Único político com 30 anos de mandatos consecutivos e cotado até para disputar o cargo de governador, o senador Wellington Fagundes (PL) afirma que deve mesmo disputar a reeleição em 2022. Segundo colocado na eleição de 2018 para de governador, ele demonstra pouco interesse por disputar novamente o cargo e diz que não pretende migrar para outro partido.

“Disputei a eleição para governador, numa condição em que tive a oportunidade de ser o segundo mais votado, disputando com o Mauro Mendes, que ganhou, e com o Pedro Taques, que era governador à época. Mas nessa campanha agora, eu penso que é mais natural uma candidatura à reeleição”, declarou o senador.

Convidado publicamente pelo vereador Adonias Fernandes (MDB) para migrar para o MDB, Fagundes negou a intenção de mudar de partido. “É claro que fico muito feliz em ser convidado por um grande partido que é o MDB, sempre tive boas relações. E ainda é importante dizer que teremos esse ano provavelmente alguma reforma partidária, mas todas as minhas eleições foram pelo PL. O 22 é muito conhecido e muitas pessoas me chamam pelo 22. Além de ter muitos amigos no PL, eu sou o parlamentar com mais mandatos no PL. Tudo isso cria raízes muito fortes no partido”, completou.

Ainda assim, ele não descarta uma possível composição com o MDB, que poderia indicar o suplente de sua chapa, e reafirma ser um político que não tem restrições ideológicas ou pontuais no campo político. “Sou um político de centro e procuro dialogar com todos e buscar o melhor caminho para a melhoria da qualidade de vida da população”, concluiu.

Assiata abaixo o vídeo com a declaração do senador: