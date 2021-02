Wellington está na lista dos que mais receberam recursos destinados a obras

O senador por Mato Grosso (MT), Wellington Fagundes (PL), líder do Bloco Vanguarda (DEM-PL-PSC) do Senado, é o 12º da lista dos parlamentares que mais receberam recursos do Governo Federal destinados para aplicação em obras.

O governo destinou R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores. O dinheiro saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A oferta de recursos foi feita no gabinete do ministro Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo da Presidência da República.

Pela assessoria, Wellington informou que sempre trabalhou para garantir emendas que resultam em obras em benefício da população mato-grossense. Sobre o apoio a Rodrigo Pacheco, pontuou que o senador é membro do Bloco Vanguarda que lidera e por questão de lealdade, seu apoio na eleição para presidência do Senado, nunca esteve condicionado a nenhum tipo de sinalização do Planalto ou do próprio candidato.