Wellington se diz “tocado” por homenagem de vereadores

Comemorando 30 anos de vida pública, sendo o único político de Mato Grosso que se manteve frente de um mandato eletivo e forma ininterrupta por esse período, o senador Wellington Fagundes (PL) foi homenageado com uma Moção de Aplausos pela Câmara de Vereadores de Rondonópolis. O experiente político se declarou tocado com a homenagem, que foi proposta pelo presidente do Legislativo, Roni Magnani (SD).

“É extremamente relevante, toca a gente, e é claro, faz a gente lembrar a nossa origem. Quando aqui nasci, era uma cidade que não tinha nenhuma rua asfaltada, energia era uma coisa que só tinha por algumas horas no dia, faltava água, mas as mulheres iam lá no (Ribeirão) Arareau, eu ia com a minha mãe, para lavar roupa. Então, a cidade foi crescendo e é claro, estou muito feliz por estar completando 30 anos de mandatos consecutivos”,

Eleito para seis mandatos como deputado federal e senador desde 2015, Fagundes diz que esse período foi de muito trabalho em prol de MT, “O voto é uma confiança, e a melhor forma de retribuir essa confiança é o trabalho. Por isso eu estou muito, porque sei que já tive a oportunidade de fazer muito e terei a oportunidade de fazer muito mais, até porque temos mais dois anos de mandato”

Como principais realizações, ele cita com orgulho a sua atuação pela criação da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso, além das obras de duplicação da BR-163 da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis, e da BR-364 até Cuiabá, a chegada dos trilhos da Ferronorte e outras.

Proponente da Moção de Aplauso, aprovada pela unanimidade dos vereadores, o presidente da Câmara, Roni Magnani declarou que a homenagem é um reconhecimento dos serviços prestados pelo senador para a cidade. “Essa homenagem é devida ao grande trabalho prestado pelo senador pela cidade de Rondonópolis e pelo estado. São trinta anos de mandatos consecutivos e isso não é para qualquer um e nada melhor que aproveitar essa oportunidade para prestar essa justa homenagem à ele”, declarou.

Eleito pela primeira para o cargo de deputado federal no ano de 1990, Wellington Fagundes assumiu o seu primeiro mandato no dia 2 de fevereiro de 1991 e de lá para cá foi deputado por seis mandatos e atualmente é senador.