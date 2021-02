WhatsApp vai bloquear usuário que não aceitar nova política de privacidade

De acordo com a plataforma, a partir de 15 de maio, quem não aderir aos termos atualizados poderá receber chamadas e notificações por um curto período, que deve durar semanas, mas não conseguirá ler nem enviar textos, áudios, vídeos ou imagens por meio da ferramenta.

Essas pessoas também serão consideradas inativas e terão a conta deletada em até 120 dias.

Inicialmente, a nova política de privacidade entraria em vigor no dia 8 de fevereiro, mas o temor de usuários e a repercussão na imprensa fez a empresa adiar a implementação para 15 de maio.

Agora, o WhatsApp tenta esclarecer as mudanças e evitar uma debandada ainda maior para aplicativos concorrentes, como o Telegram e o Signal.

A empresa tem reforçado que o aplicativo continuará sem acesso a mensagens pessoais dos usuários, mas destaca que conversas entre pessoas físicas e empresas serão acessadas pela plataforma gerenciada pelo Facebook.

“Nosso compromisso com sua privacidade continua exatamente o mesmo. Suas conversas pessoais são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. O WhatsApp não pode ler nem ouvi-las”, garantiu o WhatsApp, por meio do recurso status, aba inserida no app semelhante aos Stories do Instagram.

Nas próximas semanas, o aplicativo exibirá um aviso anunciando que oferecerá mais tempo para os usuários lerem a atualização. Eventualmente, também serão enviados lembretes para que todos possam ler e aceitar as mudanças para continuar usando o WhatsApp.