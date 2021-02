Zeca Pagodinho conquista redes sociais e vira novo ‘rei da web’

Zeca Pagodinho surpreendeu os seguidores ao surgir fantasiado como um dos personagens do desenho animado Naruto, no início da semana, e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

No entanto, não foi a primeira vez que uma publicação do cantor viralizou na internet. De Papai Noel a banho de piscina: relembre as fotos do músico que fizeram a alegria dos internautas

Zeca apareceu fantasiado como um dos personagens de Naruto, ao lado do neto, Noah, nesta terça-feira (2), por meio do Instagram. “Vovô̂ Naruto! Hoje foi dia de farra com o neto Noah. Zeca se transformou no ninja do mangá, tipo uma história em quadrinho japonesa! Conexão Xerém – Japão”, escreveu no Instagram

As imagens do cantor na piscina, quase sempre, viram memes divertidos nas redes sociais. No dia 31 de janeiro, o sambista aproveitou o domingão de 40 graus em Xerém, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para curtir a piscina com os netos e sobrinhos

A capa de uma playlist no Spotify certamente foi a que mais viralizou até hoje. Desde que foi divulgada, no ano passado, ela é figura garantida na web. “Xerém é bom”, escreveu uma fã. “Foto muito engraçada. Adorei”, comentou outra

Uma foto tirada no Instituto Zeca Pagodinho deixou os fãs encantados. A organização atende cerca de 180 crianças. “Que vontade de sentar com o Zé e bater um bom papo”, comentou uma internauta. “Que lindo. Você é demais. Sem explicação. Maravilha mesmo”, elogiou

Em julho de 2020, o “look do dia” de Zeca Pagodinho chamou a atenção dos usuários do Twitter. Com a baixa temperatura no Rio de Janeiro, o sambista foi “obrigado” a se proteger do frio. Na composição, chinelo de dedo com meia, roupão e touca. Quem segue o cantor, reagiu de imediato. “Você está ‘style’ demais, meu mano”, disse um seguidor. “Olha essa touquinha”, observou outro. “Muito blogueirinho”, disse um terceiro

O artista já apareceu vestido a caráter na véspera do Natal, em 2019, na web. À época, os fãs vibraram com a publicação. “Esse cara é demais”, escreveu um seguidor. “Eu amo você”, disse outro