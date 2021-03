2º suplente cita mudança de partido de “colega” e requer posse imediata

Diplomado como 2º suplente do Partido Social Cristão (PSL) nas eleições de 2018, Emílio Populo Souza Machado, requereu à Assembleia Legislativa, sua posse imediata na vaga que era do deputado Silvio Fávero (PSL).

O parlamentar faleceu no último sábado (11), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Desde então, surgiu uma briga para saber quem de fato assumirá a vaga.

Isto porque, o primeiro suplente diplomado naquele pleito eleitoral, o pecuarista Gilberto Cattani, saiu do PSL no ano passado para filiar-se ao PRTB, partido pelo qual chegou a disputar a eleição suplementar ao Senado, na chapa do empresário Reinaldo Morais (PSC).

O pecuarista garante que já retornou ao PSL desde fevereiro.

Emílio Machado, por sua vez, afirmou que Cattani ainda aparece filiado ao PRTB junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Situação esta, que, segundo ele, já seria suficiente para barrar a posse do pecuarista no lugar de Fávero.

“Ao postular o cargo de senador pelo PRTB, inclusive gozando dos recursos do fundo partidário e tempo de TV e rádio, todos os vínculos jurídico-políticos com o PSL foram renunciados, não sendo crível permitir que o cidadão tenha a prerrogativa de ao mesmo tempo ocupar cargos distintos e por agremiações diversas”, diz trecho de documento encaminhado por Machado, ao presidente da AL, Max Russi (PSB).

O segundo suplente afirmou ainda, que o colega não pode “abusar de sua prerrogativa de mudar de partido”, inclusive, concorrendo a pleitos futuros por agremiação diversa e, após a derrota, retornar ao PSL sem nenhum ônus.

“Por isso, pugna-se pela posse imediata de Emílio Machado no cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa”, concluiu o segundo suplente.