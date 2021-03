‘Conselho da Mulher’ realiza manifesto em defesa das mulheres violentadas

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres realiza um pequeno manifesto na segunda-feira (8), na Praça dos Carreiros, a partir das 7h, em Rondonópolis (MT). O manifesto acontece em alusão ao ‘Dia Internacional da Mulher’.

“Durante todo o mês de março nós teremos atividades ligadas principalmente ao meio de comunicação para levar informação e informar as mulheres sobre a questão da violência e como denunciar. No dia 8 de março que é o dia de paralisação mundial sobre a não violência contra a mulher, sobre os nossos direitos, estaremos na praça dos carreiros com o microfone na mão para deixar aberto para as mulheres que queiram deixar o seu recado. Iremos tomar todas as medidas de segurança por conta da pandemia. Também estaremos entregando máscara para a população e entregando panfletos educativos” explica a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, Mariúva Valentim.

De acordo com os dados organizados a partir da Divisão de Planejamento Operacional e Estatística da Polícia Militar de Mato Grosso, os casos de lesão corporal contra a mulher subiram expressivamente em tempo de pandemia.

Para a presidente do Conselho os números da violência contra a mulher em Rondonópolis preocupam.

“O aumento de casos de lesões corporais e vias de fato, demonstram que ações imediatas devem ser tomadas” explica Mariúva.

Os dados estatísticos da PM apontam que com a adoção das medidas de distanciamento social, as mulheres foram obrigadas a conviverem com seus agressores 24 horas por dia, desta maneira, intuitivamente, já se esperava aumento de casos de violência doméstica porque o isolamento leva ao aumento do tempo de exposição da mulher com seu agressor.