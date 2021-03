Após denúncia, Polícia Ambiental apreende aparelho de som e entorpecentes

A Polícia Militar Ambiental apreendeu um aparelho de som em uma residência, nesse domingo (7), no bairro Colina Verde, em Rondonópolis (MT). No local a Polícia também apreendeu entorpecentes. A proprietária do aparelho e outras pessoas que estavam na casa também foram conduzidas para a Delegacia. Eles devem responder por causar poluição atmosférica, resistência, desobediência, desacato e uso ilícito de drogas.

Após receber várias denúncias informando de que na residência estava ocorrendo uma festa com pessoas aglomeradas fazendo uso de bebidas alcoólicas e com o volume do som alto, a Polícia foi ao local e ao fazer a aferição do volume dos ruídos sonoros com o uso do aparelho decibelímetro foi constatado 88.3 decibéis de ruídos sonoros, volume acima do permitido por lei.

No momento que as guarnições faziam a aferição, a proprietária da casa e do aparelho de som não queria entregar o equipamento e começou a gritar, com isso vieram várias pessoas que estavam nos fundos da residência.

Foi dado a ordem legal aos indivíduos para que as guarnições procedessem a busca pessoal, porém eles recusaram e disseram ainda que ninguém iria fazer a apreensão do aparelho de som, começando a ofender as guarnições com palavras de baixo calão.

Posteriormente, as guarnições fizeram a busca pessoal em um dos indivíduos, sendo encontrado dentro do bolso do short um pequeno pé de planta aparentando ser maconha e treze micropontos aparentando ser LSD.

Vale mencionar que quando as guarnições faziam a apreensão da aparelhagem sonora a proprietária da casa partiu em direção as guarnições para impedir a apreensão, sendo necessário fazer o uso da algema.

Em seguida as guarnições fizeram a condução dos suspeitos até a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil, sendo entregue sem lesões corporais.

A aparelhagem de som foi entregue no depósito da 2ª Cia PMPA.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.61070.