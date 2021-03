Comercialização da soja avança em Mato Grosso

A comercialização da soja 20/21 voltou a progredir no Estado de Mato Grosso (MT) no mês de fevereiro/21 com um avanço mensal de 3,37 ponto percentual no mês, totalizando 75,12% do total da produção da safra.

Apesar do atraso de 0,36 ponto percentual em comparação à safra 19/20, o valor ainda é expressivo se comparado com a média dos últimos cinco anos.

No que se refere às cotações observadas nas negociações da safra 20/21, a média mensal

ficou em torno de R$ 152,37/sc, um aumento de R$ 1,26/sc ante a janeiro/21. Além disso, algumas regiões mais atrasadas na colheita apresentaram menores avanços no percentual comercializado desta safra.

Com relação à temporada 21/22, o avanço de 4,82 ponto percentual foi significativo, alcançando 23,51% comercializados no mês. Para os preços observados para a temporada 21/22, a média mensal do Estado ficou em torno de R$ 124,14/sc, um aumento de R$ 5,28/sc se comparado a janeiro/21.