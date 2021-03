Dom Juventino testa positivo para Covid e é internado na UTI

O bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Juventino Kestering, testou positivo para a Covid-19 e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital UNIMED, em Rondonópolis (MT).

Por meio de nota a assessoria da diocese comunica a todos os padres, religiosos (as) e todo o povo de Deus que o estado de saúde do bispo requer cuidados redobrados.

O bispo estava fazendo tratamento em casa, mas nessa quinta-feira (11) ele se sentiu indisposto, com a saturação baixa e com febre. Ele foi encaminhado ao hospital da UNIMED e o médico infectologista optou por deixá-lo internado.

De acordo com informações obtidas com o doutor Juliano, médico infectologista, os exames laboratoriais mostraram que a tomografia apresentou comprometimento dos pulmões, razão pela qual a equipe médica optou por cuidados redobrados tais quais: fisioterapia e medicação injetável.

A assessoria ainda informa que o bispo encontra-se consciente e tranquilo.

NOTA DA ASSESSORIA

Recordamos que Dom Juventino está na UTI, segundo a equipe médica, somente para contribuir no processo de melhora. Pedimos a todo o povo de Deus que reze por Dom Juventino e por todas as pessoas que estão doentes. Que nossa Senhora Aparecida e o Sagrado Coração de Jesus abençoe a todos (as); Fraternalmente!