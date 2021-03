Bife à parmegiana

INGREDIENTES

2 bifes de filé mignon (com cerca de 1 cm de espessura)

⅔ de xícara (chá) de molho de tomate

4 fatias de muçarela

½ xícara (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de farinha de rosca

1 ovo

2 ½ xícaras (chá) de óleo para fritar

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

queijo parmesão ralado a gosto para gratinar

MODO DE PREPARO

Preaqueça o forno a 220 ºC (temperatura alta). Coloque o molho numa tigela e leve para rodar no micro-ondas por 1 minuto apenas para aquecer.

Num prato fundo, quebre o ovo e bata com um garfo. Separe dois pratos rasos; coloque a farinha de trigo em um e a farinha de rosca no outro. Forre uma travessa com papel toalha.

Numa frigideira com borda alta, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Para saber a temperatura do óleo, mergulhe um palito de fósforo no óleo ainda frio – quando acender é sinal que está na temperatura certa para fritura.

Enquanto o óleo aquece, empane os bifes: tempere com sal e pimenta a gosto; passe os bifes primeiro pela farinha de trigo e bata com as mãos para retirar o excesso; em seguida passe pelo ovo batido e deixe escorrer bem; por último, passe pela farinha de rosca e pressione com a mão para cobrir bem toda a superfície.

Com cuidado, coloque um bife de cada vez no óleo quente e deixe cerca de 40 segundos até dourar um dos lados. Com a escumadeira, vire o bife para dourar o outro lado. Transfira para a travessa forrada com papel-toalha e frite o outro bife.

Num refratário individual coloque um pouco do molho de tomate apenas para cobrir o fundo. Disponha um bife, cubra com duas fatias de queijo muçarela e regue com mais um pouco do molho. Polvilhe com queijo parmesão ralado e repita com o outro bife (se preferir, monte os dois filés num só refratário, um ao lado do outro).

Leve ao forno para gratinar por cerca de 20 minutos. Se o seu forno tiver a opção grill, deixe gratinar por 5 minutos em temperatura alta. Sirva a seguir.