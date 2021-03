Motociclista vai parar embaixo de ônibus e é arrastado por cerca de 10 metros

Um motociclista foi parar debaixo de um ônibus após uma colisão no Bairro Vila São Francisco, na manhã desta segunda-feira (15), em Rondonópolis (MT). A vítima ficou consciente e teve fraturas expostas nas pernas, pé esquerdo e fêmur direito.

Esse é o segundo acidente em três dias que acontece envolvendo moto e ônibus na cidade. Na sexta-feira (12) um motociclista morreu após ser arrastado por um ônibus no Bairro Sagrada Família.

Conforme informações de testemunhas, a moto Biz e o transporte coletivo seguiam no mesmo sentido pela Rua 15 de Novembro quando o motorista do ônibus virou para a esquerda para entrar na Rua Raimundo de Matos e colidiu na moto. O motorista do transporte coletivo disse que não viu o condutor.

O ônibus passou por cima do motociclista e arrastou a vítima e a moto por cerca de 10 metros.

A vítima seguia para o trabalho no momento da colisão e foi socorrida em estado consciente.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista.

Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) estiveram no local e registraram o caso.