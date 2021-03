Polícia Militar prende homem com arma e munições

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma arma de fogo e cinco munições intactas após denúncia no Bairro Jardim do Parque, na noite dessa segunda-feira (15), em Rondonópolis (MT).

A PM recebeu a informação de que um indivíduo saiu da casa de sua ex esposa, no Bairro Magnólia, portando uma arma de fogo em um veículo Golf, de cor cinza e que estaria deslocando para a sua residência, no Bairro Conjunto São José I.

A denúncia também dava conta de que o suspeito foi até a casa de sua ex mulher procurando o atual convivente dela, por ter ocorrido uma desavença entre eles.

A guarnição realizou rondas e encontrou o suspeito. Durante abordagem policial, a PM encontrou a arma de fogo debaixo do banco do passageiro, carregado as munições intactas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), sem lesões corporais e com o uso de algemas, para providências que o caso requer.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.68586.