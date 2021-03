Bombeiros retomam buscas de suposto desaparecido no Rio Vermelho

A equipe do Corpo de Bombeiros retomou as buscas por uma vítima de um possível afogamento nas águas do Rio Vermelho na manhã desta quarta-feira (17), em Rondonópolis (MT). A equipe recebeu uma denúncia informando que um garoto aparentando ter cerca de 13 anos foi visto sendo arrastado pelas águas e se afogando nas proximidades do Cais na noite dessa terça-feira (16).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h e compareceu no local para uma vistoria.

De acordo com informações do Sargento Francisco, um homem disse que visualizou um garoto se afogando e pedindo socorro. A testemunha ainda relatou que o menino falou que uma das suas pernas estaria machucada.

De acordo com os Bombeiros não existe nenhuma denúncia de desaparecimento registrada na Delegacia de Polícia Civil nas últimas horas.

O caso segue sendo investigado e as buscas seguem.

