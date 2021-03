Polícia Civil cumpre prisão preventiva de foragido por violência doméstica

Um homem procurado pela Justiça por praticar crime de violência doméstica e familiar foi preso pela Polícia Civil de Comodoro (MT), na tarde de quarta-feira (17), em ação para cumprimento de mandado de prisão preventiva.

O suspeito de 41 anos teve a ordem judicial decretada pela Comarca local, após investigação para apurar os crimes cometidos contra sua esposa. O investigado foi localizado e preso em um posto de combustível na cidade de Glória D’Oeste (312 km a oeste da Capital).

Em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, ele foi encaminhado até a Delegacia de Comodoro para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.

Conforme o delegado Ricardo Marques Sarto, no mês de março em que se comemora o Dia Internacional da Mulher a equipe de policiais civis tem intensificado as ações para coibir os delitos do âmbito da Lei Maria da Penha.

“É muito importante que essas mulheres vítimas não se calem e procurem a delegacia para comunicar qualquer tipo de abuso que possam estar sofrendo. As denúncias também podem ser feitas pelo 180 (disque denúncia nacional) ou ou pelos números da Polícia Civil 181 ou 197”, destacou o delegado.