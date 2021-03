Com aumento das chuvas, Defesa Civil monitora nível do Rio Vermelho

As últimas chuvas que ocorreram na região, elevaram o nível das águas do Rio Vermelho que ultrapassaram a marca de 3,8 m na manhã desta sexta-feira (19), mas ainda se encontra abaixo do considerado nível de alerta que é de 4,5m. Essa elevação no nível das águas acabou provocando pequenos transbordamentos em alguns pontos, porém não deixou nenhuma família desalojada.

O chefe da Defesa Civil, João Mototáxi, esteve em vários locais acompanhando a situação e repassou que a tendência para os próximos dias, ainda é de chuvas para a região, mas não acredita que vá ultrapassar a marca limite dos 5,5 m, que é quando o Rio Vermelho costuma represar o Córrego Arareau e provocar transbordamentos, principalmente na área do Parque das Águas.

O chefe da DC tranquilizou a população, dizendo que apesar de praticamente não haver mais um número significativo de moradores ribeirinhos em situação de risco, a Defesa Civil já está com equipes de prontidão e em alerta para adoção de medidas imediatas no caso de eventual necessidade de remoção de pessoas em ajuda às famílias.

Ainda conforme o chefe da Defesa, por outro lado, ele está em permanente contato com a Defesa Civil da cidade de Poxoréu, que monitora as chuvas naquela região e cujas águas do Rio Poxoréuzinho, deságuam no Rio Vermelho, provocando a elevação do seu nível, até o momento registrado em 3,8m.

João reforça que as últimas chuvas provocaram alguns alagamentos de casas na cidade, isso por conta de enxurradas provenientes de regiões mais elevadas nos bairros circunvizinhos. Mas, a Prefeitura por intermédio da Coder já está realizando a limpeza e remoção dos entulhos e restabelecendo a normalidade da situação.

A preocupação da Defesa Civil local reside no fato da ocorrência das próximas chuvas eventualmente provocarem transbordamentos no canal do Córrego Canivete, construído pelo Governo do Estado. Ainda assim, toda uma estrutura de apoio e socorro, já está de prontidão para o caso de necessidade.