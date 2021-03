Primavera do Leste registra mais de 170 mortes por coronavírus

Dados do boletim epidemiológico de Primavera do Leste (MT) mostram que 37.327 pessoas fizeram o teste da covid-19 na cidade. Desse total, 28.494 testaram negativo e 3 pessoas aguardam resultado. 8.4476 tiveram o caso confirmado.

Ainda conforme os dados, 87 pessoas estão hospitalizadas e 172 perderam a vida por conta da doença. 66 pessoas estão na enfermaria e 21 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em Mato Grosso (MT) conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), 286.065 casos foram confirmados com a Covid-19, sendo registrados 6.767 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.