Polícia Ambiental apreende aparelho de som no Dinalva Muniz

Um aparelho de som foi apreendido em uma residência no Bairro Dinalva Muniz, nesse domingo (21), em Rondonópolis (MT). A Polícia recebeu uma denúncia informando que no endereço estariam várias pessoas ingerindo bebida alcoólica e com volume de som muito alto.

Diante das denúncias a equipe deslocou até o endereço onde foi possível confirmar a veracidade dos fatos, sendo que no momento da abordagem compareceu um homem relatando que seria ele o responsável pelo barulho e pela residência.

A Polícia realizou o aferimento do volume do som o qual estava em 76.05 decibéis.

Diante do exposto foi feita a apreensão do equipamento e o responsável pelo som foi conduzido sem o uso de algemas até a Delegacia para providências cabíveis.