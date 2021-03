Durante surto, homem tenta esfaquear PM e é imobilizado com tiro na perna

Um homem de aproximadamente 40 anos teve que ser imobilizado por policiais militares após agredir a própria mãe na manhã desta segunda-feira (22), no Centro de Rondonópolis (MT). O homem foi atingido por um tiro na perna.

Conforme informações, quando a Polícia Militar (PM) chegou no local o indivíduo estava com uma faca na mão. A PM tentou dialogar com o homem, porém ele partiu para cima dos policiais com a faca.

Diante da situação a PM imobilizou o indivíduo com um tiro na perna.

O rapaz que possui distúrbios mentais, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital.

A mãe do indivíduo também foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.