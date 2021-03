Eleição de Wilson Santos para presidir CCJR teve desabafo de Dal Bosco

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação – considerada uma das mais importantes da Assembleia Legislativa- elegeu hoje (22) o deputado Wilson Santos (PSDB) como presidente com mandato de um ano. O ex-presidente, deputado Dilmar Dal Bosco, também é titular na nova composição e aproveitou a reunião para fazer um balanço das atividades desenvolvidas no último ano.

Antes da eleição, ainda presidente da CCJR, Dilmar Dal Bosco (DEM), instalou e deu posse à nova composição da comissão, que ficou assim formatada: membros titulares – Wilson Santos, Dr. Eugênio, Sebastião Rezende (PSC), Dilmar Dal Bosco (DEM) e Janaína Riva (MDB). Já os suplentes são: Faissal Calil (PV), Xuxu Dal Molin (PSL), Carlos Avalone (PSDB), Eduardo Botelho (DEM) e Lúdio Cabral (PT).

Das 13 comissões, a CCJR é a responsável a dar parecer a todos os projetos quanto ao aspecto constitucional, legal, regimental e sobre todas as proposições sujeitas a apreciação do plenário. O deputado Dilmar Dal Bosco já ocupou a presidência da CCJR por três vezes, e em três mandatos diferentes.

LISURA

Em tom de desabafo e despedida da presidência da CCJR, Dilmar Dal Bosco afirmou que em nenhum momento, durante sua gestão, pediu à CCJR fazer mudanças em pareceres, como falaram em plenário.

“Gostaria que a pandemia estivesse acabada, porque queria uma reunião no colégio de líderes, com todos os profissionais da comissão, que junto comigo, se sentiram humilhados com palavras ditas e jogadas ao vento, como flechas que não têm retorno. A comissão se pauta nas Constituições brasileira e estadual e no Regimento Interno”, afirmou.

“Jamais faria algo para orientar o plenário à votação contrária ou levaria ao plenário um projeto de lei que teria conhecimento de sua inconstitucionalidade”, desabafou Dal Bosco.