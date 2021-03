Mato Grosso tem 189 pessoas na fila de espera por UTIs

Últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira (22) mostram que Mato Grosso tem 189 pacientes da Covid-19 a espera de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os número podem ficar ainda piores, mostram as estatísticas, devido a rapidez da disseminação do vírus, principalmente nas ultimas semanas.

O Secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo defendeu hoje medidas mais rígidas “Estamos vivendo o colapso e que pode ficar ainda pior, mesmo com todos os leitos que já foram abertos desde o início da pandemia em 2020. As medidas devem ser mais rígidas, mas para que de fato tenham o efeito esperado, é preciso diminuir o contágio e isso só ocorre com o distanciamento social”, afirmou.

Mato Grosso tem 535 leitos de UTI distribuídos, tanto em hospitais regionais e contratos com hospitais particulares, como por meio de parcerias com municípios e unidades filantrópicas exclusivas para o tratamento da Covid-19.

O governo ainda trabalha na abertura de mais leitos de UTI próprios e com os municípios, além de 500 leitos de enfermaria e 150, para home care de retaguarda, mas que estão perto do limite, devido a falta de profissionais.

De acordo com Gilberto Figueiredo, a taxa de transmissão da Covid-19 está cerca de 30% maior nas últimas semanas, o que vem provocando o aumento na necessidade de leitos, tanto de UTI, quanto de enfermarias.

“Temos uma média de 726 novos casos por dia e por isso o distanciamento social é muito importante. Em Mato Grosso, o índice de distanciamento é de apenas 36,9%”, finalizou o secretário.