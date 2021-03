Prefeito quer envio de mais vacinas para Rondonópolis

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, anunciou hoje (23) que pediu a intervenção do senador Wellington Fagundes (PL) junto ao Ministério da Saúde visando a revisão do quantitativo de vacinas destinados ao município e ao Estado de Mato Grosso. O senador confirmou o recebimento do ofício e disse que já está articulando com o deputado federal Dr. Leonardo (Solidariedade/MT) uma audiência no Ministério da Saúde.

No ofício o prefeito diz que Mato Grosso enfrenta agora o pior momento da pandemia e considera que o plano de imunização executado à partir das vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde não é compatível com a importância que o cenário requerer.

José Carlos Pátio disse que a afirmação é sustentada em dados do próprio Ministério da Saúde. Conforme ele, MT tem uma população 20% maior que a de Mato Grosso do Sul, porém o percentual de imunizantes repassados pelo governo federal às secretarias municipais até agora é 46% menor que no estado vizinho.

O prefeito defende que os investimentos precisam chegar ao Mato Grosso na mesma proporção que estão sendo disponibilizados para outros entes da Federação. Pátio reconhece que o principal meio de proteger a população da Covid é a imunização, seguindo os critérios de prioridade. O processo em MT, segundo ele, está lento, com 3,71% da população imunizada, sendo que MS registrou índice superior, 7%.

OUTRA AÇÕES

O prefeito José Carlos do pátio disse que recorreu ao senador Wellington Fagundes por ser o relator da Comissão de Acompanhamento da Covid-19 no Congresso, o que pode garantir uma atenção maior do Ministério da Saúde. Ele disse também que o município tem adotado outras ações para enfrentar o agravamento do quadro.

Além de agilizar a aplicação das vacinas que chegam ao município, o prefeito disse que está reforçando os investimentos para garantir o atendimento a todos pacientes infectados. A maior preocupação é com aqueles que precisam de internação em leitos de terapia intensiva.

Conforme José Carlos do Pátio o município está concluindo a licitação para compra de dez leitos de UTI e, enquanto isso, dez leitos serão locados para ampliar ainda mais o suporte para salvar o maior número de vidas possível.