Homem é preso após ameaçar ex-mulher com uma faca

Um homem foi preso e uma faca apreendida pela Polícia Militar (PM) no início da madrugada desta quarta-feira (24) na Rua 16, Bairro Luiz Martelli, em Jaciara (MT).

Conforme informações da PM, o indivíduo estava ameaçando a ex-companheira e o amigo dela de morte.

A guarnição recebeu a denúncia e ao chegar no local encontrou o suspeito em frente a casa da vítima. Durante busca pessoal a PM encontrou a faca na cintura do indivíduo.

A mulher disse que conviveu aproximadamente um ano e sete meses com o suspeito e que estão separados a cerca de trinta dias. A vítima ainda disse que estava com seu amigo em casa e no momento em que o rapaz saia para ir embora, o suspeito que reside em frente da casa da vítima, estava escondido no escuro e saiu com uma faca na mão dizendo que iria matá-los.

As vítimas saíram correndo e acionaram a PM. O suspeito permaneceu na frente da residência da vítima dizendo que iria matá-las até a chegada da guarnição.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.