Mulher passa mal ao volante e bate em carro estacionado

Uma mulher ficou ferida após passar mal e bater em um carro estacionado na Rua Otavio Pitaluga, Bairro Jardim Guanabara, Rondonópolis (MT).

A motorista seguia pela Rua em um carro Palio momento em que perdeu o controle do veículo e colidiu na traseira de um Corolla. Com a pancada o eixo traseiro do carro quebrou.

A vítima teve ferimentos na região da cabeça e permaneceu no veículo em estado consciente até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital.

Os dois veículos ficaram bastante danificados.