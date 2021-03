Mudança no IPTU não será votada hoje, diz líder do prefeito

O líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos (Solidariedade), negou a possibilidade de que seja votada hoje (24) a proposta de atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), que pode aumentar os impostos sobre terrenos não edificados em Rondonópolis. Segundo ele a prioridade no momento é a discussão de programas de refinanciamento de dívidas (Refis) e a prorrogação dos prazos para pagamentos do IPTU e alvarás referentes ao exercício de 2021.

Só após isso deve ser iniciada a apreciação da proposta de atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), que pode aumentar os impostos sobre terrenos não edificados em Rondonópolis.

Sobre a atualização da Planta Genérica de Valores, e o consequente aumento de tributos sobre áreas não edificadas, Reginaldo explicou que a medida vem sendo cobrada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e visa corrigir distorções.

“A última mudança da PGV foi em 2013 e a recusa do município em fazer a atualização tem sido vista pelo TCE-MT como uma renúncia fiscal indevida. Além disso, a maioria dos terrenos sem construção está cadastrada com valores muito abaixo do mercado”, afirmou.

Conforme o vereador um levantamento feito pela Prefeitura mostra que áreas com valores reais acima e R$ 120 mil estão registradas com valor venal quatro vezes menores. Outras foram caracterizadas como imóveis rurais e pagam o ITR, que tem valor inferior ao IPTU.

O município não vai exigir que os proprietários dessas áreas sejam tributados pelo valor real, mas precisamos chegar a algo mais razoável – pelo menos 50% do valor de mercado”, sugere o vereador.

Mesmo defendendo a atualização da PGV com a correção do que considera uma ‘injustiça fiscal’, Reginaldo ressaltou que a medida passará por uma ampla discussão.

“Vivemos um momento complicado por causa da pandemia e somos sensíveis a isso. Qualquer medida envolvendo mudança em tributos envolverá um debate com a sociedade’, garante.