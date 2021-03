MT tem 179 pacientes na fila por UTIs; 46 são da Capital

Mato Grosso registra nesta quinta-feira (25), 179 pacientes contaminados com o novo coronavírus aguardando na fila de espera por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Deste total, 46 pessoas são de Cuiabá. As informações foram confirmadas pela secretaria de Saúde da Capital.

Nos últimos dias, o Estado tem batido recordes sucessivos de casos e mortes em decorrência da Covid-19.

O último boletim da secretaria de Estado de Saúde, divulgado na tarde de ontem, apontava 294.974 casos confirmados do vírus desde o início da pandemia.

Em todo o Estado, 7.095 pessoas já morreram em razão de complicações causadas pela doença.

Baixo isolamento

Enquanto isso, Mato Grosso figura como o pior Estado no ranking da Inloco, que mede a adesão da população ao distanciamento social, medida fundamental para redução do contágio da Covid-19 e, por consequência, o número de mortes.

O índice do distanciamento está em 28,7%, o que coloca o Estado como o único do País com isolamento social abaixo dos 30%.

Nas primeiras colocações estão o Acre (47,7%), Pará (44,5%) e Ceará (43,5%).

Logo acima de Mato Grosso estão Santa Catarina (32,1%), Rio Grande do Sul (33,3%) e Rio de Janeiro (33,4%).