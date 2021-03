Prefeitura abre vacina para quem tem mais de 75 anos e discute restrições

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a pouco que decidiu iniciar hoje (27) a vacinação dos idosos com mais de 75 anos. A medida foi adotada devido à baixa procura registrada pelas pessoas com idade acima de 76 anos – que inicialmente seriam o público único da campanha neste sábado. Também hoje é aguardada a posição oficial da Prefeitura sobre as restrições sugeridas pelo Governo do Estado aos municípios com alto risco de contaminação pela Covid-19.

Em relação a campanha de imunização, a orientação é para que as pessoas com mais de 75 anos procurem a unidade do Ceadas.

As vacinas serão oferecidas até as 16 horas de hoje no sistema de drive-thru, em que as pessoas não precisam sair do automóvel.

RESTRIÇÕES

Até o momento a Prefeitura de Rondonópolis não se posicionou oficialmente sobre a adesão ao último decreto baixado pelo Governo Federal com restrições mais rígidas aos municípios que estão na lista de ‘alto risco’ para a Covid-19.

A reportagem apurou que o assunto foi tema de uma reunião na manhã de hoje entre o prefeito José Carlos do Pátio e o Procurador Geral do Município, Anderson de Godoi.

A reunião terminou por volta do meio-dia e o procurador pediu mais prazo para analisar em detalhes o decreto do Estado. A previsão é de que a resposta final da Prefeitura seja anunciada no fim da tarde.

Rondonópolis está há vários dias com todos os leitos de UTI ocupados, situação que coloca o município na condição alto risco.

Neste caso o decreto estadual recomenda os seguintes procedimentos:

– Fica proibido por 15 dias o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, ainda que dentro dos horários permitidos para funcionamento dos estabelecimentos por este Decreto e por normas municipais.

– De segunda à sexta, permissão de todas as atividades econômicas das 5h às 20h. Aos sábados e domingos, a permissão será até o meio-dia. A exceção fica por conta das farmácias, imprensa, hospedagem, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, serviços de saúde, funerárias, postos de gasolina (exceto conveniências), indústrias, transporte de alimentos e grãos, e serviços de manutenção de atividades essenciais, como água, energia, telefone e coleta de lixo.

– Supermercados poderão funcionar nos sábados das 5h às 20h. Aos domingos até o meio-dia.

– Restaurantes, inclusive os localizados em shoppings, poderão atender nos sábados e domingos até às 14h.

– Fica autorizado o funcionamento de restaurantes e congêneres nas modalidades take-away e drive-thru somente até às 20h45m.

– Fica proibida a venda de bebida alcoólica nas conveniências, restaurantes, lanchonetes e congêneres localizadas em postos de combustíveis situados em rodovias estaduais e federais no Estado de Mato Grosso fora dos horários definidos.

– Os supermercados, nos horários de funcionamento, devem aplicar sistema de controle de entrada restrito a um membro por família.

– Nos horários permitidos, as atividades econômicas deverão respeitar as medidas de segurança, como o uso de máscara, distanciamento e limitação de 50% da capacidade máxima do local.

– Eventos podem ocorrer dentro do horário permitido, respeitado o limite 30% da capacidade do local.

– Os serviços de entrega por delivery seguem autorizados até às 23h59.

– O transporte coletivo e congêneres (Uber, 99, etc) podem funcionar normalmente.

– Toque de recolher a partir das 21h até às 5h, com proibição de circulação, com exceção dos trabalhadores e consumidores das atividades já listadas.

– Nos órgãos públicos estaduais, fica suspenso o atendimento presencial em todas as secretarias e órgãos do governo, com exceção das unidades finalísticas. Quanto a jornada de trabalho, cada secretaria/autarquia vai disciplinar medidas para redução do fluxo de pessoas.