Justiça determina que Alta Floresta e Carlinda sigam decreto estadual

A juíza Milena Paro, titular da comarca de Alta Floresta, determinou que os municípios de Alta Floresta e Carlinda cumpram integralmente as medidas previstas no Decreto Estadual Nº 874/2021.

O documento, emitido pelo Governo do Estado, atualizou a classificação de risco epidemiológico das cidades e fixou regras e diretrizes de medidas restritivas para prevenir a disseminação da Covid-19.

De acordo com a decisão judicial, cada um dos dois municípios precisa editar nova norma, no prazo de 24 horas, incluindo as medidas que não estão sendo seguidas.

Dentre as determinações a serem adicionadas ao novo documento estão a restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) das 21h as 5h, enquanto a taxa de ocupação estadual das UTI´s for superior a 85%; realizar o controle do perímetro da área de contenção, por barreiras sanitárias; bem como instituir, imediatamente, a quarentena coletiva obrigatória no território do Município, por períodos de 10 dias, a contar da data da ciência desta decisão, prorrogáveis, mediante reavaliação da autoridade competente, podendo, inclusive, haver antecipação de feriados para referido período.

O descumprimento da ordem judicial incorre em multa diária de R$10 mil, que incidirá sobre o patrimônio pessoal do agente público resistente. Também será caracterizado crime de desobediência, de responsabilidade e ato de improbidade administrativa do gestor municipal.

A magistrada registou ainda ser “lamentável que novamente o Poder Judiciário tenha que adentrar nessa questão envolvendo políticas públicas de enfrentamento à Covid-19, porquanto a fixação das medidas restritivas para conter a disseminação do vírus deveria ocorrer de maneira harmônica no âmbito estadual e municipal. Contudo, no cenário atual essa não é a realidade.”

Apesar de o Decreto Estadual apontar, em 25 de março, que as duas cidades são classificada com risco epidemiológico muito alto, no dia seguinte, tanto Alta Floresta quanto Carlinda editaram norma própria, contrariando determinações do Governo do Estado. Milena Paro afirma ainda que o decreto municipal “afrouxou as medidas impostas pelo Governo Estadual” e que os Municípios, como garantidor dos direitos fundamentais, não podem tratar com menor rigor as medidas sanitárias implementadas em Mato Grosso, ignorando o comando estadual.