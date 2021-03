Autoridades lamentam morte do bispo Dom Juventino

A morte do bispo Dom Juventino Kestering foi comentada por várias autoridade através de declarações à imprensa e postagens em redes sociais. Todos lamentaram a perda do religioso, destacando o papel evangelizador e a serenidade que marcaram sua trajetória como sacerdote e principalmente como líder da Diocese Rondonópolis-Guiratinga.

Pelo Facebook o senador Wellington Fagundes (PL/MT), relator da comissão de Covid-19 no Congresso Nacional, disse que Dom Juventino era ‘um grande amigo de toda região sudeste de nosso Estado, um exemplo de devoção a Deus e às causas humanitárias’.

“A COVID-19 vitimou Dom Juventino Kestering, bispo estudioso, filósofo e teólogo dedicado, que deixará um vazio em nossos corações e na rotina de milhares de cristãos. Rogo a Deus que conforte a todos amigos e familiares do nosso Bispo, e que lhe receba com a mesma ternura com a qual Juventino sempre recebeu a todos que adentraram em sua vida. Mato Grosso perde um grande homem de Deus”, concluiu Wellington Fagundes.

Os deputados estaduais Claudinei Lopes (PSL) e Thiago Silva (MDB) lamentaram a morte de dom Juventino em mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp.

“O escolhido de Deus que tinha como lema “Envio-me para Evangelizar”, bispo da Diocese de Rondonópolis e Guiratinga, Dom Juventino, seguiu para eternidade, nesta manhã de domingo, junto à Deus Pai Todo-Poderoso. Infelizmente, a #Covid-19 interrompeu a sua missão junto aos cristãos e aqueles que o admiravam perante a sua missão na Igreja Católica. Descanse em paz!”, declarou Claudinei.

Thiago silva pediu que Deus conforte familiares e amigos do líder religioso. “É com muita tristeza que lamento o falecimento do Bispo Dom Juventino. Sempre participando de movimentos sociais, o Bispo dedicou a sua vida em prol aos trabalhos da igreja, em especial a pregar a palavra de Deus, infelizmente perdeu sua vida em decorrência de complicações da Covid 19. Peço a Deus o conforto aos amigos, familiares e prestamos as nossas sinceras condolências neste momento de dor” afirmou.

VELÓRIO

Dom Juventino Kestering foi diagnosticado com Covid-19 no final de fevereiro. Ele fez o tratamento em casa e no dia 11 de março foi internado após ter um agravamento nos sintomas da doença. A morte dele ocorreu as 09h45 de hoje (28) em decorrência de uma parada cardíaca.

Apesar do problema cardíaco ser consequência da doença, os médicos asseguraram que o bispo já não tinham o vírus ativo e não apresentava risco de transmissão da Covid-19. Por isso a Diocese Rondonópolis Guiratinga decidiu realizar o velório. O corpo será colocado numa urna funerária especial, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança.

O velório será realizado na Catedral Santa Cruz em Rondonópolis e não há ainda previsão para o sepultamento.

Em nota encaminhada à imprensa os padres Gunther Lendbrald, Vigário Geral, e José Eder Lima, Coordenador de Pastoral, disseram que informarão os detalhes das honras fúnebres nas próximas horas e pediram orações.

“Pedimos a todo o povo de Deus que mantenhamos a nossa comunhão e preces pelo descanso eterno do nosso querido Bispo e bom Pastor”, dizem na nota oficial.