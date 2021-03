Prefeito de Primavera do Leste vai recorrer da decisão do TJMT

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, vai apresentar recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) determinando o cumprimento integral das restrições previstas no Decreto Estadual nº 874/2021. A cidade está na lista de municípios classificados com o de risco ‘Muito Alto’ para a Covid-19.

Em nota divulgada hoje (veja abaixo), Leonardo Bortolin diz que ele e o vice-prefeito, Ademir Goes, são contra as medidas e nunca fecharam a cidade – num alusão à quarentena obrigatória determinada pelo Decreto Estadual.

Conforme ele, a assessoria jurídica já está avaliando mecanismos adequados para recorrer da decisão e seguir “com outras ações mais eficazes no combate à disseminação do coronavírus”.

O prefeito também manifesta preocupação com o impacto econômico das restrições, principalmente nos setores de comércio noturno e eventos. Ele já convocou uma reunião do Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid e pretende discutir a situação também com outras entidades da sociedade.

Conforme a assessoria de comunicação, a orientação é para que a população de Primavera do Leste siga as medidas de segurança até novo pronunciamento.

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.